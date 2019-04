di Simone Pierini

Previsionie Pasquetta da incubo quest’anno. Come rilevato da IlMeteo.it le festività pasquali saranno contrassegnate dal, a causa di un ciclone che terrà sotto scacco tutta la penisola, da nord a sud. La causa è quella dell'che produrranno maltempo su diverse nazioni, inclusa l'Italia che sarà l'assoluta protagonista.si dirigerà verso il nostro Paese,a partire dal sabato santo (20 Aprile) dopo aver interessato 3/4 d'Europa.Il transito di questa massa fredda ed instabile, sostiene IlMeteo.it, determinerà un primo veloce peggioramento del tempo conconseguiti da un. Il peggio però arriverà tra Pasqua e Pasquetta: l'aria fredda che riuscirà ad entrare sia dalla porta del Rodano sia da quella della, a contatto con le miti acque del mar Mediterraneo darà vita ad un vero e proprio ciclone mediterraneo. Pertanto, vivremo una Pasqua e una Pasquetta con la pioggia, i temporali e laddove i fenomeni saranno intensi non si escludono delle grandinate.Il maltempo interesserà a più riprese gran parte delle regioni, ma in modo particolare quelle del versante tirrenico, e il centro sud, dove comunque tra un acquazzone ed un temporale non mancheranno sprazzi di sole e ampie schiarite. Da segnalare inoltre la presenza di vento con raffiche da nord-nordovest fino a 50 km/h. Un'altra notizia è che tornerà la neve sulle Alpi: difatti il flusso freddo regalerà nevicate sulle cime alpine con la possibilità di vivere una Pasqua e una Pasquetta anche sulla neve. Insomma, per quest'anno non mancherà nulla: sole, pioggia e neve.