Meteo, previsioni: maltempo e freddo in arrivo, con temperature giù di 10 gradi

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da oggi la situazione andrà peggiorando, un po' su tutto il Nord. Colpite da fortie locali, saranno dapprima le regioni orientali, specie il Veneto, la Romagna e l'Emilia orientale. Nel corso della giornata, l'ingerenza temporalesca dilagherà anche sul resto del Nord. Inizieranno inoltre a calare le, soprattutto nelle zone raggiunte dai fenomeni.Tra il tardo pomeriggio e la serata, ilsi spingerà verso i settori centrali adriatici centrali, in particolare sulle Marche. Rinforzeranno i venti freddi di Bora in particolare al Nordest e sulla fascia adriatica. Giovedì poi la parte più attiva della perturbazione continuerà il suo viaggio verso le regioni adriatiche per poi raggiungere gran parte del Sud. Il tempo sarà molto instabile su gran parte del Centro, con fenomeni più probabili e anche più moderati su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, con possibili temporali anche a Roma. Colpite anche le regioni meridionali , specie la Puglia, la Basilicata e la Campania. Maggiore tranquillità sui settori centro meridionali della Calabria e sulle due Isole maggiori. Nel contempo, avremo segnali di miglioramento al Nord, nonostante dei rovesci ancora possibili sui settori occidentali.Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa inoltre la vera svolta sul fronte climatico che avrà luogo tra giovedì e venerdì quando i venti freddi dilagheranno un pò su tutto il Paese, decretando così la fine di questa fase di. Le regioni dove si avvertirà maggiormente il crollo delle, fino a circa 10°C in meno, saranno quelle settentrionali, specie il Nordest e tutta la fascia adriatica: ciò in quanto tali aree sono geograficamente più esposte alle fredde correnti orientali. Ma il caldo cesserà anche sul resto del Paese, sia pure con una diminuzione termica più contenuta.