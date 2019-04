Meteo, Pasqua il giorno più caldo. Ma a Pasquetta cambia tutto

, buone notizie per: sarà il giorno più caldo di questo periodo, ma acambierà tutto. Lo comunica ilmeteo.it. Carte meteo alla mano, il meteo.it annuncia che le festività pasquali trascorreranno non solo in un contesto di clima caldo, ma anche con venti di scirocco e addirittura la minaccia di un vero e proprio ciclone nel bacino del Mediterraneo.Il team del sito iLMeteo.it comunica che domenica di Pasqua un vasto campo di alta pressione ben disteso sulla nostra Penisola garantirà una certa stabilità atmosferica con prevalenza di sole al Nord e sulle regioni meridionali. Grazie all'ampio soleggiamento e anche al soffiare dei venti di Scirocco anche le temperature sono previste in aumento su questi settori con valori massimi intorno ai 22/25°C.Qualche nube in più invece al Centro e sulle due Isole Maggiori a causa dell'avvicinarsi di un vortice ciclonico in risalita dal nord Africa. Per il momento comunque non sono attese precipitazioni degne di nota, se non in maniera sparsa e molto localizzata sulle zone interne dell'Appenino. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it avverte che per Pasquetta il tempo comincerà a cambiare.Inizialmente avrà poche novità con clima caldo e i venti di Scirocco che cominciano a rinforzare seriamente in particolare su Calabria ionica, Sicilia e Sardegna con raffiche ad oltre 80/90 km/h con possibili mareggiate lungo le coste più esposte. Col passare delle ore lo Scirocco soffierà impetuoso sul Mar Tirreno e sull'Adriatico. Dal pomeriggio tempo in peggioramento sulla Sicilia, sulla Calabria e in Campania con piogge. Le precipitazioni in serata bagneranno anche le regioni adriatiche e il Nordovest.