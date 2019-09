Meteo, la svolta incredibile: torna la neve nel weekend, ecco dove. Temperature a picco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finita l'estate, intorna la. Secondo le previsioni del portale 3B Meteo, due perturbazioni nord atlantiche raggiungeranno le Alpi tra giovedì e la fine della settimana. Sospinte da correnti piuttosto fresche, le pertubazioni provocheranno un abbassamento delle temperature e del limite delle nevicate, tanto che i primi fiocchi della stagione sono attesi fino a quote oscillanti intorno ai 2000mLa prima perturbazione darà luogo a piogge e temporali tra giovedì pomeriggio/sera e le prime ore di venerdì con quota neve in calo tra la sera e la notte su sabato fino a 2000/2200m sulle Alpi di confine, localmente fino a 1900m sul settore retico. La seconda perturbazione interverrà dalle primissime ore di domenica e interesserà prevalentemente il settore centro-orientale e parte dei settori confinali occidentali. Da essa scaturiranno fiocchi sulle aree confinali valdostane con la Francia, su quelli retici, alto atesini; neve anche su Dolomiti, Carnia e tarvisiano fin verso i 1900/2000m, a tratti anche più in basso nei fenomeni più intensi. Fenomeni attesi comunque in esaurimento da ovest entro fine giornata.