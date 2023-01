Meteo, freddo polare da domani: pioggia e neve (prima al Nord e poi al Sud). Le previsioni

Pioggia, neve, freddo: da domani, anche se in maniera graduale (prima al Nord e infine al Sud) ci sarà un'irruzione polare. L'Italia sarà interessata da queste condizioni a scaglioni, prima il Nord, poi il Centro e infine il Sud che sarà anche l'ultima zona della Penisola a essere abbandonata dal maltempo. Lo preannuncia 3BMeteo.

Neve a Roma da lunedì? Temperature a picco in tutta Italia, ma sulla Capitale solo temporali

Due fasi

La prima fase inizierà lunedì ma in realtà già da stasera per un primo fronte di aria polare che farà poi da apripista ai successivi. La giornata di lunedì sarà caratterizzata quindi dal transito del fronte giunto domenica e dal rapido arrivo di un secondo impulso freddo che entrerà in azione dal pomeriggio e che verso sera porterà i fenomeni più diffusi. Ci saranno rovesci, temporali e anche possibili nubifragi sulle regioni tirreniche soprattutto Toscana e Lazio poi tra la sera e la notte anche in Campania e Calabria. Durante i temporali non escluse anche delle locali grandinate.

Le previsioni

Fenomeni a tratti abbondanti interesseranno buona parte del Nord, soprattutto Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con nevicate fino a quote basse su Alpi e Prealpi. La neve al Centro si limiterà alle quote più elevate e sarà assente al Sud per via di correnti ancora abbastanza miti di un libeccio, un libeccio che sarà via via più intenso. Martedì arriverà un nuovo impulso freddo, anche questo raggiungerà la sua massima espansione tra il pomeriggio e poi sera. Sarà una situazione analoga a quella del lunedì con rovesci, temporali e nubifragi sulle regioni tirreniche con locali grandinate mentre al Nord si potranno avere nevicate fino a bassa quota, a tratti anche in pianura. La neve è attesa anche sull'Appennino centrale ma prevalentemente tra Toscana, Umbria e Marche, più a sud il libeccio terrà ancora alta la quota.

Temperature in diminuzione

Le temperature subiranno una lieve diminuzione al Nord e su parte del Centro mentre al Sud saranno ancora tutto sommato miti. Ultima giornata di questa prima fase quella di mercoledì quando il tempo mostrerà ancora caratteri di instabilità ma con fenomeni meno intensi pur se ancora temporaleschi con possibile grandine o gragnola sulla fascia tirrenica. Le temperature entro fine giornata diminuiranno ulteriormente. In questo frangente le nevicate inizieranno ad interessare i rilievi della Sardegna e l'Appennino centrale fino a quote di collina. Ancora niente neve al Sud ma in nottata qualche nevicata potrà arrivare sui rilievi di Molise e Campania fino a 1000/1200m.