Meteo, cielo rosso sull'Italia: arriva la nube proveniente dal Sahara, ecco dove sarà più visibile

Arriva il cielo rosso: la nube gialla e arancione contenente la sabbia del deserto del Sahara, dopo aver transitato sulla Spagna, sta per arrivare in Italia. Precisamente il cielo si tingerà di sfumature esotiche tra il 17 e il 18 marzo 2022, grazie alla spinta del vento Scirocco.

La tempesta Celia "colora" di rosso il cielo in Spagna: «Sembra di essere su Marte»

Il fenomeno

Si tratta di grandi quantità di pulviscolo desertico concentrate alle quote più elevate dell'atmosfera: la contrapposizione di un'area di bassa pressione tra Algeria e Spagna a un promontorio anticiclonico africano richiamerà le correnti calde direttamente dal deserto del Sahara.

I disagi

Non solo bellezza: in Spagna in molti si sono svegliati con un pulviscolo rosso che copriva le strade e l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha avvisato che la qualità dell’aria è diventata pessima dopo il sopraggiungere della massa, consigliando di ridurre le attività all'aperto e di usare mascherine. La visibilità a Madrid e in città come Granada e Leon si è ridotta fino a 4 Km. La massa d'aria calda ha fatto salire le temperature fino a 20 gradi in alcune aree.

Una violenta e poderosa risalita di sabbia del deserto del Sahara ha regalato un'atmosfera "marziana" in molte località della Spagna. pic.twitter.com/PAXDTzRPIf — Marco M.M. (@MMmarco0) March 15, 2022

In Italia

Tra le regioni dove il fenomeno sarà maggiormente visibile ci sono Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania.