Meteo, Italia spaccata in due: temporali al nord. e al sud caldo africano fino a 43°C. Le previsioni

Pioggia e freddo al nord, caldo torrido al sud. Nella settimana dopo ferragosto l'Italia si presenta spaccata in due. Il motivo? Una perturbazione proveniente dalla Francia invaderà le regioni settentrionali, rendendo il meteo più instabile, l'aria più fresca. Al sud e centro-sud invece un'ondata di caldo africano farà schizzare in alto le colonnine dei termometri già dal 17 agosto.

Nubifragi e grandinate al nord

Nelle prossime 48-72 ore una perturbazione con aria fredda proveniente dalla Francia attraverserà le regioni centro-settentrionali. Una masssa d'aria che farà scendere le temperature anche al sud e sulla sicilia e provocherà tempo instabile: piogge al nord nella prima parte della settimana, e poi precipitazioni anche al centro tra giovedì e venerdì. Non si escludono fenomeni violenti come nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Nel weekend il tempo migliorerà, con caldo sopportabile e tempo sereno.

Meteo giovedì 18 agosto

Per giovedì 18 agosto sono previste piogge e rovesci su Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana e Triveneto. Dopo un breve miglioramento in mattinata, le perturbazioni torneranno anche nel pomeriggio, con temporali diffusi e rischio grandine in tutte le regioni.

Nel pomeriggio tardo allerta temporali anche in Toscana, Umbria e Marche, in serata anche nel Lazio. Mentre al sud si toccheranno punte di 40 e fino a 43 gradi, al centro ci si attesterà tra i 36 e i 38 gradi di massima.