Meteo, in arrivo l'anticiclone africano: benvenuta primavera

Inverno addio. Da domani temperature in rialzo in tutta Italia grazie all'arrivo dell'anticiclone africano che dall'Algeria salirà prepotentemente verso il bacino del Mediterraneo investendo in pieno anche l'Italia. L'attuale bassa pressione presente sulla Penisola Iberica sprofonderà sul Nord Africa nei prossimi giorni provocando una risalita di correnti decisamente calde di origine subtropicale sul nostro Paese. Le conseguenze saranno un netto rialzo di temperatura, dando il via alla primavera. Lo indicano le previsioni di 3bmeteo.

Domani il Nord Italia sarà disturbato da parecchia nuvolosità, generalmente medio-alta, ma le precipitazioni saranno scarse e limitate alle Alpi di confine Nord-occidentali con la neve che cadrà solo dai 1200-1400m in su. Andrà decisamente meglio altrove. Al Centro-Sud sarà il sole a farla da padrone sebbene non mancherà qualche nube di passaggio, specie sulle coste ioniche calabresi e pugliesi. Nuvolosità anche sul Cagliaritano. Temperature in deciso rialzo, soprattutto al Sud. Le massime saranno generalmente comprese tra 13°C e 16°C ma sulle pianure della Sardegna, Sicilia, Lazio e Toscana non sono escluse punte di 18°C in pieno giorno. Attenzione ai forti venti di Scirocco sulla Sardegna.

Mercoledì ulteriore scaldata dell'anticiclone subtropicale sul nostro Paese con il primo tepore primaverile. I cieli però risulteranno ancora sporchi dalle nubi, specie al Nord. Non mancheranno delle pioviggini tra Liguria ed alta Toscana. Nebbie invece nelle prime ore del mattino sulle pianure venete, friulane e tra Lazio settentrionale, Umbria e Grossetano. Più soleggiato su Alpi, adriatiche Centro-meridionali, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. A tratti nuvoloso invece sulle due isole Maggiori, meglio su Palermitano, Messinese e Sassarese. Temperature in ulteriore rialzo, massime che localmente toccheranno i 20°C, in particolare sui fondovalle del Trentino Alto Adige, pianure settentrionali, laziali e pugliesi. Picchi di 20-22°C sul Nord della Sardegna. Ancora ventoso di Scirocco su quest'ultima.