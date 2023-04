Meteo, allerta in sette regioni. Da Roma a Napoli: pioggia, temporali e forti venti per Pasqua e Pasquetta. Ecco dove

Meteo, è allerta in sette regioni. Nella giornata oggi, sabato 8 aprile, il freddo anomalo investirà l'Italia accompagnato da fenomeni di maltempo e temperature ancora in qualche caso inferiori alle medie stagionali. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per le regioni del Centro Italia. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali, e Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria per rischio idrogeologico.

Siccità, l'estate «sarà peggiore di quella del 2022». E la poca neve mette a rischio l'attività delle risaie piemontesi

La domenica di Pasqua sarà instabile al meridione e localmente anche sulla fascia adriatica, sempre con temperature sotto la media del periodo. Lunedì dell'Angelo in miglioramento, ma ancora un pò «capriccioso», con un bel sole al mattino, quasi ovunque però disturbato improvvisamente da temporali a macchia di leopardo nel pomeriggio. Da martedì arriverà l'Anticiclone Africano. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. «Nel dettaglio, oggi sono attese piogge sparse su Liguria, zone padane, Alpi e Prealpi, con quota neve intorno ai 1000 metri - aggiunge Sanò - avremo gli ultimi fiocchi della stagione poi, probabilmente, dalla prossima settimana il caldo primaverile divamperà su tutta l'Italia. Domani il maltempo si fermerà tra Bassa Toscana, Lazio e poi velocemente dal mattino si sposterà verso il meridione: il Sud, dopo una tregua molto breve, rivedrà la pioggia e anche la neve fino ai 1300 metri: una Pasqua Natalizia da Napoli in giù.

🔔🟡 #allertaGIALLA, sabato #8aprile, per rischio temporali in sette regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/H205Qzbc3Y — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 7, 2023

La tendenza

Nel pomeriggio di Pasqua non mancheranno degli scrosci veloci, ma frequenti, specie al Nord-Est ed in Toscana. Il Lunedì dell'Angelo, infine, è confermato in miglioramento, con temporali più probabili al Centro-Sud ed a ridosso della dorsale appenninica. Da martedì arriverà addirittura l'Anticiclone Africano».

Sabato 8. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio/sera temporali sul Triveneto verso est Lombardia. Al centro: maltempo. Al sud: piogge in graduale arrivo ad iniziare dalla Campania. Maggiore instabilità al Centro-Sud peninsulare con rovesci già presenti al mattino su bassa Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania, in estensione tra pomeriggio e sera ad Abruzzo, resto della Campania, Lucania, Puglia centro-settentrionale, alta Calabria. I fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco

Domenica 9. Al nord: piogge in Romagna, acquazzoni nel pomeriggio sui monti del Triveneto. Al centro: piogge sulle Adriatiche poi anche su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: tempo variabile con sole alternato a rovesci. Al Centro-Sud instabile già al mattino sul versante adriatico con rovesci sparsi e intermittenti dalle Marche alla Puglia, oltre che sul nord della Sicilia, in estensione in giornata a gran parte del versante tirrenico, specie centro-meridionale, e fenomeni anche temporaleschi e neve sull'Appennino dai 1300/1500m circa