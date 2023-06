Meteo 2 giugno, piogge, temporali e grandine: ecco dove (e quando) il tempo migliorerà

Previsioni meteo 2 giugno - L'estate continuerà a zoppicare anche durante il ponte del 2 giugno, a causa della prolungata assenza di un campo di alta pressione alle latitudini mediterranee. L'anticiclone infatti continuerà a rimanere sbilanciato verso nord, occupando i settori nordoccidentali del continente e lascerà l'Europa meridionale in balia di infiltrazioni umide e instabili da nordest.

Queste alimenteranno una blanda area depressionaria alle latitudini mediterranee, responsabili di una diffusa instabilità che si concentrerà soprattutto nelle ore diurne in prossimità dei rilievi alpini, appenninici e sulle zone interne delle isole maggiori, ma con sconfinamenti alle adiacenti pianure. Maggiori fasi soleggiate sono attese invece lungo le coste, anche se non mancheranno locali episodi instabili. Quella di domenica dovrebbe essere la giornata in generale più instabile, con fenomeni che più facilmente coinvolgeranno anche le pianure del Nord e tratti delle coste del Centro Italia. In questo contesto il caldo rimarrà contenuto. Ecco nel dettaglio cosa dovremo aspettarci nei giorni del Ponte:

Venerdì

Al Nord inizio giornata soleggiato, poi dal pomeriggio qualche rovescio in formazione sulle zone prealpine, sulle Alpi piemontesi e sull'Appennino con temporali in locale sconfinamento in serata alle pianure emiliane e del Triveneto e in successiva attenuazione. Al Centro soleggiato o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio rovesci e temporali in formazione sull'Appennino, più frequenti in Toscana dove potranno essere associati a locali grandinate. Locali sconfinamenti attesi sull'entroterra tirrenico, specie toscano, ma in serata fenomeni in attenuazione. Al Sud inizialmente poco nuvoloso, dal pomeriggio consueto sviluppo di rovesci e temporali sparsi lungo l'Appennino e zone interne delle isole, più frequenti sul settore campano-lucano e in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Temperature in lieve calo al Nord.

Sabato

Al Nord primi fenomeni già al mattino su alte pianure del Triveneto in estensione a quelle emiliane e lombarde, anche con qualche temporale. In giornata rovesci e temporali anche sulle pianure del Nordovest (dove persisteranno fino a sera) e su Alpi, Prealpi e alte pianure lombardo-venete, localmente forti e con grandine a ridosso dei rilievi; più asciutto e soleggiato su Liguria e coste adriatiche. Al Centro inizio giornata in prevalenza soleggiato, poi instabilità in aumento a partire dalle zone appenniniche con piogge e temporali più frequenti tra Lazio e Abruzzo, anche grandinigeni, in attenuazione la sera. Al Sud poche nubi al mattino, poi instabilità in aumento dal pomeriggio con piogge e temporali sull'Appennino e sulle zone interne delle isole, più frequenti sull'entroterra campano e su quello sardo, in attenuazione in serata. Temperature in lieve calo al Centro-Nord.

Domenica

Al Nord qualche pioggia già al mattino al Nordovest, dal pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con rovesci e temporali in frequente sconfinamento alle pianure in genere, localmente forti e accompagnati da grandine, e fenomeni che ad intermittenza proseguiranno fino a sera. Al Centro parziali schiarite al mattino, poi instabilità in aumento dal pomeriggio con piogge e temporali sulle zone interne tirreniche e appenniniche in genere, in sconfinamento entro sera alle coste adriatiche, localmente forti e grandinigeni. Al Sud schiarite al mattino, variabilità dal pomeriggio sulle aree appenniniche con qualche rovescio in attenuazione in serata. Maggiore instabilità in Sardegna con rovesci già dal mattino e temporali dal pomeriggio, localmente forti. Temperature in ulteriore lieve calo al Centro-Nord e Sardegna.