Medico dell'ospedale rubava medicine e strumenti per il suo studio: denunciato per peculato e truffa

di Marco Feliziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Tarquinia e i Nas di Viterbo hanno scoperto e denunciato un medico di 38 anni, che esercitava la professione in uno studio privato - risultato poi abusivo, poiché mai autorizzato dalla Asl competente. Inoltre, in una perquisizione nell'ambulatorio, nell'auto e presso l’abitazione del medico, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi medicinali sottratti dall'ospedale, dove lo stesso era in servizio, e numerosi attrezzi di chirurgia.L’ispezione del Nas è avvenuta nella serata di ieri, a seguito di una indagine iniziata nelle settimane scorse. Altri controlli hanno accertato che lo stesso medico, che risultava formalmente in permesso per malattia dall’ospedale, prestava la propria professione mentre per legge non avrebbe potuto svolgere.Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il medico denunciato alla procura di Civitavecchia.