Medico azzannato da grosso cane rischia di morire dissanguato a Latina

di Barbara Savodini

Paura a San Magno dove un uomo, un medico, è stato aggredito da un cane di grossa taglia. L'episodio attorno alle 18,30, nella frazione di Fondi (Latina). Non è chiaro perché l'animale all'improvviso si sia avventato contro l'uomo con inaudita e inaspettata violenza. Ferita anche un'altra persona, un residente, che coraggiosamente si è frapposto tra il cane e il medico per salvargli la vita. Quando l'animale è stato allontanato, il ferito aveva già perso molto sangue ed era in condizioni gravi.Si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza, atterrata poco dopo presso il campo sportivo di Madonna degli Angeli. Nel frattempo erano già intervenuti i sanitari della Formia Soccorso che hanno stabilizzato le condizioni del paziente in attesa del mezzo aereo.La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Municipale di Fondi e dei carabinieri della locale Tenenza. Ora l'uomo è ricoverato al Goretti di latina, è in prognosi riservata.