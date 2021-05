Maturità light, solo orale e niente scritto: ecco come sarà l'esame 2021. «La scuola non è sgarrupata, almeno non tutta». Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che parla in tv difendendo anche l’esame di maturità che inizierà il 16 giugno con una modalità particolare. Non ci saranno le prove scritte, ma un maxi orale che avrà una durata di almeno un’ora e che vale 40 punti al massimo. Gli altri 60 deriveranno invece dai crediti...

