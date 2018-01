Maturità 2018, materie della seconda prova in arrivo: e spopolano le 'leggende' metropolitane

Meno tre, due, uno.....! Maturandi tremate, manca veramente poco per sapere le materie che sono state scelte per l'esame di Maturità 2018. Il Miur dovrebbe annunciare entro domani, le materie della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni e i prof inizieranno a pressare per la tesina e con le simulazioni. La Maturità di quest'anno sarà l'ultima in 'vecchio stile' con quizzone e tesina dato che il prossimo anno gli studenti si troveranno a dover affrontare il nuovo Esame di Stato con due soli scritti e lo 'scuola-lavoro' al posto della tesina orale.



Ciò che serve, nell'ansiosa attesa, è monitorare il sito web del Miur, come consiglia Scuolazoo, che a sua volta metterà online (nella sezione 'Cerca Materie') tutti gli aggiornamenti e le materie scelte per ogni liceo, istituto tecnico e professionale. Il ministero tra l'altro comunicherà le materie d'esame anche sui suoi account social ufficiali, cioè su Facebook e Twitter alla pagina Miur Social.



La Maturità 2018, come quelle degli anni addietro, è un mostro mitologico: fa paura, sul suo conto se ne raccontano di tutti i colori, ma non si sa mai chi o cosa sia realmente. Non a caso ogni anno si verifica la stessa cosa: appena si avvicina il momento dell'annuncio del Miur riguardante le materie, evidenzia Scuolazoo, le leggende metropolitane iniziano a diffondersi a macchia d'olio.

Uno dei più grandi arcani da risolvere rimane quello sulla regola dell'alternanza: è vero che il Miur alterna sempre greco e latino in seconda prova al Liceo Classico? Oppure, non uscirà mai fisica in seconda prova 2018 al Liceo scientifico perché ci sono le elezioni e una mossa del genere porterebbe a un calo di voti? Tra mirabolanti teorie del complotto e dicerie varie, Scuolazoo cerca di dare delle risposte concrete. Anche se negli ultimi anni il Ministero ha sempre deciso di alternare le due materie, latino e greco, oggetto della versione di Seconda Prova, tanto che si parla proprio di regola dell'alternanza, non è detto che quest'anno esca greco. E se uscisse nuovamente latino? Impossibile direte. E invece no: quella del Miur è solo una consuetudine che probabilmente sarà rispettata anche quest'anno, ma non è obbligatoria o vincolante, quindi la titolare del dicastero Valeria Fedeli potrebbe giocare un bello scherzetto.



Per il Liceo Scientifico uscirà sempre matematica? Le materie d'indirizzo del Liceo Scientifico sono due: matematica e fisica, ma la seconda non è mai uscita in Seconda Prova. Visto che due anni fa gli istituti hanno ricevuto le linee guida e le simulazioni per la seconda prova di fisica, c'è la probabilità che questa venga introdotta quest'anno. C'é chi sostiene che essendoci le elezioni, una materia come fisica potrebbe incidere negativamente sul consenso elettorale… ora, è vero che il mondo della politica è contorto, ma, ironizza Scuolazoo, troppe maratone di House of Cards possono avere inaspettati effetti collaterali.

E i commissari esterni e interni si alternano? Un'altra mirabolante teoria che non muore mai sulle materie di Maturità è che se l'anno scorso la materia di Seconda Prova era affidata a un commissario esterno, quest'anno sarà attribuita a un commissario interno. Attenzione a gioire all'idea che sia il vostro prof a correggere la vostra seconda prova o che un commissario esterno, magari meno severo del vostro insegnante, vi segua all'Esame di Stato.



Non c'è nessuna regola dell'alternanza obbligatoria, quindi, finché non usciranno le materie, non sapremo neanche quali materie saranno affidate ai commissari esterni e quali a quelli interni. Unica certezza: se la prima prova è affidata a un esterno, la seconda prova deve essere attribuita a un interno e viceversa. Maturandi 2018 state allerta! Tenetevi pronti perché il Ministero potrebbe farvi saltare dal letto anche di notte: non si sa mai quale giorno e a che ora le materie saranno pubblicate online!

