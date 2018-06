Maturità, al via la seconda prova. È Aristotele l'autore scelto per la versione di Greco nei licei classici​. Il brano è tratto dall'Etica Nicomachea, una raccolta di appunti di Aristotele, la sua opera più importante, che può essere considerata il primo trattato sull'etica. L'Etica Nicomachea fu scritta in più di dieci anni.



La seconda prova, per gli oltre 500mila studenti che stanno affrontando l'esame di Stato, è iniziata alle 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.



Greco per il Liceo classico, (in pole position per il toto-versione Platone e Plutarco). Matematica per lo Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali: sono alcune delle materie al centro della seconda prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.

