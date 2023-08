Cristina Seymandi e il matrimonio saltato con Massimo Segre a Torino: «È stata una pagliacciata. I tradimenti? Pensi a come si è comportato lui»

Meglio di Beautiful. Lui che accusa lei che accusa lui. Non è una nuova hit estiva ma il gossip che in queste ore sta facendo parlare la Torino bene (e non solo). Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti, doveva sposare lei, Cristina Seymandi, bionda quarantenne, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino, dopo 3 anni di relazione. Festa di nozze organizzata, balli e canti, ringraziamenti finali. E lui che fa? Spiffera, davanti a 150 invitati, i segreti di lei e gli amanti con cui la sua futura moglie si sarebbe divertita in questi anni. Scandalo.

Gli amanti

C'è l'avvocato penalista con cui Segre le consiglia di andare a Mykonos: «E' già tutto prenotato». Ma prima ancora l'imprenditore famoso che - spiffera qualcuno - lei avrebbe conosciuto in ambito politico, quando la manager, lasciato il partito di Grillo, decise di presentarsi nelle fila di "Torino Bellissima".

La replica di Cristina