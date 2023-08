«Giorgia? Viene qui da quattro anni e non è cambiata da quando è diventata premier. Neppure Lollobrigida. Se ne va sempre in giro dai contadini a fare la spesa...». I doppi cancelli di masseria Beneficio riaprono dopo due settimane da residenza estiva della Meloni’s family. Quattro stelle, sei camere, sette bagni, otto o nove ospiti, una piscina e la cucina da cui la premier e il ministro dell’Agricoltura hanno lanciato l’ascesa del granchio blu made in Italy a tutela dell’italianissima vongola. A far da contorno pietra bianca, tanta privacy e diversi ettari di ulivi. Più Puglia di così non si può.

Quasi una prigione dorata per Meloni però che, racconta dispiaciuto chi lavora nella struttura, «non ha praticamente mai potuto lasciare la masseria». Curiosi, fotografi e giornalisti appostati davanti all’unico ingresso nascosto nel nulla della campagna itrana erano troppi da dribblare. Al punto che il mini-break albanese dall’amico Edi Rama sembra assume quasi i contorni di una fuga liberatoria. «Il drone però non l’abbiamo visto» raccontano. Né, a dispetto degli anni precedenti e alle aspettative di imprenditori e ras locali, si è vista la mega-festa di fine vacanze che da queste parti era considerata ormai una tradizione. «Questione di opportunità». Ciò che non è mancato è il cibo. Locale (con un Lollobrigida raccontato alle prese con decine di cassette di frutta e verdura, oltre che mozzarelle e burrate) e, a volte, cucinato. Come i panzerotti caldi preparati da un cuoco del posto. O i dolci - torte alla frutta soprattutto - fatti arrivare appositamente.

GLI OSPITI

Abbuffate a parte («La Puglia è la principale nemica della mia dieta» ha scritto su Facebook la premier) le bocche restano piuttosto cucite. «Giorgia la conosciamo da anni, ormai riserviamo le due settimane di agosto anche quando non lo chiede. E comunque quando è qui è un’altra persona non la presidente del Consiglio». Il gruppo, del resto, è affiatato e resta sempre lo stesso. Il compagno Andrea Giambruno con la piccola Ginevra, la sorella Arianna con Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, assieme alla moglie Laura e alle loro due figlie.

Unico (o quasi) ospite occasionale accolto il vicepremier Matteo Salvini. Qui attorno al tavolone in marmo rosso sotto una pergola di vite, fulcro dell’enorme cortile, è nato il tentativo di “patto della masseria” contro la concorrenza sleale d’autunno. Altre attività particolari? Poco o niente pare. «Solo relax, nuotate e qualche rivista». Una di motori e una di luxury lifestyle per Giambruno. Al limite qualche romanzo, quasi tutti in inglese eccetto l’Antologia di Spoon River e pochi altri. E poi un cantuccio, all’ombra, nell’angolo più a ovest della proprietà, unico punto in cui la linea telefonica non sembra traballare.

LE TELEFONATE

Dettaglio non da poco per chi ha dovuto in qualche modo gestire il climax degli sbarchi, gli albori dell’affaire Vannacci e i primi scambi sulla Manovra. Certo, il tutto a bordo di una piscina con tanto di palma svettante che ha stuzzicato molti. «Riceviamo decine di telefonate ogni giorno. C’è tanta curiosità. Molti vogliono restare anche una sola notte o venire a fare il bagno dove lo ha fatto la premier» spiegano, precisando però come finiscano tutti respinti perché la struttura viene prenotata solo settimanalmente e solo per intero. «In maniera quasi esclusiva a turisti americani». Ma anche a qualche italiano in tutta evidenza. Con metà governo schierato proprio a Ceglie Messapica per “La Piazza” di Affariitaliani.it, i tre trulli comunicanti che hanno ospitato Giorgia e Giambruno ora hanno infatti già un’altra prenotazione. A nome di chi? Ironia della sorte Licia Ronzulli.