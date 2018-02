Delvecchio eliminato dal programma insulta sui social: «Siete Vergognosi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Delvecchio eliminato dal programma Dance Dance Dance non ci sta. L'ex calciatore della Roma si sfoga su Instagram con una serie di post velenosi contro la giuria. E sul web scoppia la polemica. Marco non è riuscito a ballare in maniera sensuale: la sua esibizione nel terzo serale non ha convinto i giudici ed è stato condannato al Dance off. Forse, l’esibizione di Marco ha risentito dell’assenza della figlia Federica, considerata il secondo motore della coppia.Ma Delvecchio ha reagito malissimo al verdetto: «La gente non è stupida - scrive - vi siete rovinati con le vostre mani». E ancora: «Amicizie, simpatie, vicini di casa», «Siete una barzelletta», «Siete vergognosi». Ma la reazione non è piaciuta al popolo del web: «Non rosicavi cosi manco dopo i Roma Juve», scrive qualcuno. «Non starai esagerando?».