Mantova, vedova muore a 94 anni e lascia 5 milioni di euro al Comune per l'assistenza agli anziani

Un lascito da oltre sei milioni di euro tra contanti e titoli. È l'eredità che un'anziana di Mantova, morta ai primi di marzo a 94 anni, ha devoluto al Comune di Mantova e a 17 tra enti e associazioni di volontariato che si occupano di assistenza agli anziani e ai bisognosi. L'annuncio è stato dato oggi dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi (foto) nel corso di una conferenza stampa. Carla Alberti, moglie di Waifro Cattelani, ex vice direttore generale della Banca Agricola Mantovana tra gli anni '50 e '70, è morta di recente all'età di 94 anni. Senza figli, la signora ha lasciato 5 milioni di euro in titoli al Comune di Mantova, vincolati all'assistenza agli anziani, e oltre un milione in contanti a vari enti tra cui l'Airc, l'istituto oncologico mantovano e alcune fondazioni che gestiscono case di riposo nel Mantovano.

