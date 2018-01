Un bus dell' Azienda provinciale di autotrasporto pubblico Apam, con 28 bambini a bordo,

Sei di loro sono già arrivati al pronto soccorso di Mantova, tre in codice giallo e tre in codice verde. Le loro ferite non destano preoccupazioni. Sono stati trasportati, invece, con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita, l'autista del pullman, colto forse da un malore, e una bambina con un trauma cranico. Sul posto dell'incidente è stato allestito un posto medico avanzato per la cura degli altri bambini, tutti non gravi e per i quali è stato deciso di non inviarli al pronto soccorso dell'ospedale.

È scattato all'ospedale Carlo Poma di Mantova il piano di emergenza per far fronte ai bambini feriti che stanno arrivando. Tutto il personale in servizio al pronto soccorso, sia chi stava per smontare dal turno della mattina sia i colleghi del secondo turno, è stato allertato. Allertati anche i reparti di Rianimazione e di Pediatria. Per gli altri pazienti del Pronto soccorso è stata attivata un'entrata laterale, riservando quella principale ai feriti nell'incidente.