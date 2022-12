Mangiano e bevono in un ristorante e se ne vanno senza pagare il conto, il titolare mette il video sui social: «I due scrocconi. Aiutatemi»

Si siedono al tavolo del ristorante, mangiano dagli antipasti alle grigliate e bevono del buon vino. Poi si alzano per fumare una sigaretta - a detta loro -, ma salgono in macchina e scappano senza pagare il conto. È accaduto sabato sera al ristorante “Il braciere del diavolo” a Tolentino, comune in provincia di Macerata.

Furbetti del ristorante, mangiano e bevono e non pagano il conto

Il titolare, Gianni Carradori, ha deciso di affidare ai social il suo sfogo pubblicando i filmati delle telecamere. Alle 21 avevano già finito «Sabato sera - racconta il ristoratore Carradori - sono arrivati nel locale intorno alle 19.45, senza prenotazione, e sono andati via intorno alle 21. Non hanno destato alcun sospetto: hanno mangiato gli antipasti, le bistecche, i contorni, bevuto acqua e vino per un totale (mai pagato) di 73,50 euro».

Il video

Il gestore del locale chiede così sui social alle persone di condividere piu' possibile il video, in cui si vedono i volti dei “furbetti”, sui gruppi locali del paese e le immagini diventano virali.