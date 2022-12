Mamma muore dopo il parto, il Papa scrive e telefona al padre dei due gemellini: «Prego per questa famiglia che soffre tanto»

Città del Vaticano – Il giorno di Natale il telefono di Giacomo ha suonato nel tardo pomeriggio. La voce di Papa Francesco dall'altro capo del filo voleva abbracciarlo: un neo papà di due bellissimi gemelli che ha appena perso la moglie, Viviana, mentre li dava alla luce. La vita e la morte che si sono intrecciate lasciando un uomo sgomento e forse impreparato davanti a tanto dolore. A fare conoscere al Papa quella vicenda umana che ha sconvolto il piccolo paese pugliese in cui abita Giacomo è stato il parroco di Pezze di Greco, don Donato Liuzzo che accompagna la famiglia da anni. Non è la prima volta che Papa Francesco prende il telefono per far sentire la sua vicinanza alle persone particolarmente colpite da lutti o malattie. Lo ha fatto con terremotati, malati terminali, mamme e papà privati dei propri figli a causa di una disgrazia improvvisa o un incidente. Anche stavolta le sue sono state parole di conforto e di speranza, pensando ai quei piccoli gemellini nati prematuramente e ancora in ospedale in terapia neonatale. Viviana Delego, aveva 41 anni quando è morta il 22 dicembre scorso all'ospedale Perrino di Brindisi poco dopo il parto.

E' stato Don Donato Liuzzi a diffondere la telefonata di Francesco dopo che lo stesso sacerdote aveva scritto al Pontefice, poco prima di Natale, per affidare alla preghiera la giovane mamma scomparsa . Su Facebook il parroco aveva raccontato che gli era difficile rompere il silenzio ma stavolta lo faceva volentieri per «dare eco alla intima gioia gustata in questo giorno di Natale insieme» con Giacomo, provato dalla morte della moglie. «Ho sentito l'ardire nel cuore di bussare al cuore di Papa Francesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo» ha scritto il parroco. La telefonata è arrivata il giorno di Natale, consolatoria e piena di grazia. «E' un Natale che non dimenticheremo mai»

