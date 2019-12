Al Bano canta in chiesa ai funerali di mamma Jolanda. Romina assente: «Non posso camminare»

Addoloratissimo Al Bano.

«Penso che lei sia stata un bell'esempio. Una persona dalla grande dignità che con la sua semplicità ha rispettato la sacralità della sua terra. Negli anni '80 quando mio padre e mia madre erano in giro per il mondo, è stata anche genitore per me e i miei fratelli. Devo ringraziare tutti per i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo, significa che la nonna, con la sua semplicità ha lasciato veramente un segno». A dirlo è Yari, uno dei figli di Albano Carrisi, parlando con i giornalisti.

, è stato il giorno del dolore a Cellino San Marco dove alle 16 sono stati celebrati i, morta ieri all'età di 96 anni. Presenti centinaia di persone tra i concittadini e tanti altri venuti dalle città vicine.In una chiesa gremita e vietata ai fotografi, Al Bano ha cantato per l'ultimo addio alla mamma Jolanda Ottino. Un'esibizione struggente, accompagnata dalle lacrime di molti amici e parenti. Il rito funebre è stato celebrato da monsignor Renna nella chiesa dei Santissimi Marco e Caterina a Cellino alla presenza dei componenti della famiglia Carrisi.Romina Power scrive così su Instagram: «Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo. Cio' non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di piu' nella mia vita ! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che e' stato un figlio amorevole ed esemplare. E passero' comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinche' abbia una favorevole reincarnazione.parla sui social. L’ex compagna di Al Bano pubblica una foto con nonna Jolanda: “Nonna speciale”, scrive su Instagram.