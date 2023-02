Mamma di 26 anni cerca lavoro ma nessuno l'assume. «Come fai a venire se il tuo bimbo si ammala?»

Valentina Altamura ha 26 anni ed è una madre. Sul suo profilo TikTok si possono vedere dei video selfie in cui la donna si lamentava del fatto che negli ultimi 3 anni non è riuscita a trovare un lavoro per via di aver messo su famiglia. La storia della mamma di Bari ha catturato l'attenzione degli utenti dei social.



Cosa è successo

La giovane mamma, attraverso i video selfie su TikTok, racconta la propria quotidianità e le difficoltà nel trovare un'occupazione nonostante i tanti colloqui sostenuti.

«Cerco lavoro, voglio essere indipendente, ma negli ultimi tre anni almeno dieci aziende cittadine hanno rifiutato la mia candidatura solo perché sono una giovane mamma».

È lo sfogo di Valentina Altamura, 26 anni, residente nel quartiere Libertà di Bari, che attraverso i video selfie su TikTok racconta la propria quotidianità e le difficoltà nel trovare un'occupazione nonostante i tanti colloqui sostenuti.

Tra le ultime esperienza lavorative, quellain una catena di supermercati. Dopo la giornata di prova da commessa (gratuitamente, ndr.) è arrivata la promessa di una riconferma nello staff e i complimenti per la velocità nell'apprendimento delle mansioni. Poi è la fatidica domanda: «Come fai a venire a lavoro se il tuo bimbo di tre anni si ammala? Lo sai bene che perderesti troppo tempo».

La mamma sottolinea: «Mi chiudono sempre la porta in faccia. Ma è illegale fare illazioni sulla vita privata, e ogni volta devo affrontare questo argomento come se fosse una colpa. Io ho la fortuna di avere un marito con un'occupazione stabile, ma se fossi una mamma sola, come tante altre coetanee, come dovrei fare a sopravvivere? E avere una stabilità economica, dare da mangiare alla famiglia?».

«Spero che parlandone - conclude Valentina - il mio video arrivi a più imprenditori, perché questo meccanismo è inaccettabile e le cose devono cambiare. Anche le mamme hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia. Vogliamo solo sentirci realizzate». Quello della giovane madre è un appello agli imprenditori affinchè il sistema cambi e anche la madri possano lavorare.

Le reazioni sui social

La reazioni degli utenti Facebook alla storia della ragazza sono tante e diverse. Tra i più buoni c'è chi scrive: «Cara Valentina, non demoralizzarti questa purtroppo è la realtà, io ti consiglio di puntare sulla politica...» oppure «Hai tutta la mia comprensione».

@GiorgiaMeloni gantile Presidente, sono una mamma disoccupata e separata di 44 anni che non trova lavoro causa età. Come me ci sono molte persone nella stessa condizione. Sarebbe importante che lo stato incentivasse le imprese a assumere anche noi.

La Ringrazio x l'attenzione. — 🇷🇺💤👽🐾KaliAileen🐾👽💤🇷🇺 (@gomitolodilana7) November 6, 2022

Poi c'è chi attacca la giovane madre: «Non è che non ti assumono perché sei mamma, non ti assumono perché magari hai chiesto part time oppure vuoi lavorare solo 4 ore la mattina...

Ai colloqui non dovete far pesare il fatto di essere mamme !!! Se cercate lavoro, andate con la testa che si lavora anche 8/12 ore al giorno!!».



La replica della madre

Dopo le reazioni del web, Valentina ha risposto con un post sul suo profilo Facebook. Riportiamo il testo: «Se ho fatto questo passo non è perché sto morendo di Fame. Come dite voi! Ma perché a 26 anni mi sento in dovere di aiutare mio marito. Che lo vedo nei suoi occhi la stanchezza per non farci mai mancare niente.

Io lavoro! Faccio le pulizie in casa delle signore. Ma io voglio di più, voglio realizzarmi. Voglio stare bene, andare a dormire un po’ più serena. E non pensare mamma i soldi stanno finendo come faccio la spesa. Voglio vivere la vita con un po’ di serenità.Non voglio fare la vittima . Ma noi MAMME, abbiamo tanto da dare! Noi rispetto ad una ragazzina; lavoriamo per campare la famiglia! Non per vizzi! Quindi si! Ho messo la mia faccia , per alcuni sono ridicola ! Ma IO HO AVUTO IL CORAGGIO DI METTERCI LA FACCIA!»