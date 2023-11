Maltempo in Toscana, a Prato esonda il torrente Bagnolo: rotto argine appena rifatto, evacuate 170 persone. Giani: «Salite ai piani alti»

Questa sera, a causa del'intensità della pioggia, si è verificata la tracimazione e la rottura in un tratto del torrente Bagnolo a Sant'Ippolito, nella zona ovest di Prato.

L’intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente in un tratto del torrente Bagnolo la tracimazione di acque sull’argine.

Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e quindi evitare movimenti in auto e tantomeno a piedi e recarsi ai piani più alti. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 10, 2023

Il torrente Bagnono esondato

Al momento il Comune sta contattando in particolare 162 residenti vicini all'esondazione del Bagnolo e a rischio di allagamento affinché lascino i piani terra e si mettano al sicuro. Coloro che non hanno possibilità di ritirarsi a un piano superiore devono lasciare la zona e verranno ospitati nella palestra Datini di Prato. «L'intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente la tracimazione di acque sull'argine in un tratto del torrente Bagnolo - scrive il presidente Eugenio Giani - Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e evitare i movimenti in auto e tantomeno a piedi. Recarsi ai piani alti». Inoltre, secondo quanto si apprende a Prato, anche il torrente Bardena, che si trova a 5 km dal Bagnolo, sul versante nord della città, sarebbe fuoriuscito dall'alveo scavalcando le sponde a Figline di Prato.