Maltempo in Italia, è allerta meteo arancione per otto regioni: ecco le aree più a rischio

Torna il maltempo nel weekend del ponte dell'Immacolata. In queste ore la Protezione Civile sta diramando diverse allerte da nord a sud della penisola. In particolare dalla serata di oggi sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Dalle prime ore di domani i fenomeni si estenderanno a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, soprattutto sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta arancione su 8 regioni e gialla su 4

Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, allerta arancione sull'Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

⛈️ In arrivo piogge e temporali al Centro-Sud. 🔔🟠#allertaARANCIONE, sabato #10dicembre, su otto Regioni 🔔🟡 #allertaGIALLA su dieci Regioni. Leggi l'avviso di condizioni meteo avverse del #9dicembre 👉https://t.co/Ebq5Etl0uS pic.twitter.com/1nq828jJfz — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 9, 2022

Allerta Arancione su Toscana per rischio idrogeologico

Tra le aree più colpite anche la Toscana dove sono previsti rovesci o locali temporali anche forti. In particolare, la Protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico del reticolo minore che interesserà tutta la Toscana meridionale e parte di quella centrale dalla mezzanotte fino alle ore 15 di domani, sabato.

Inoltre sono stati emessi un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti.

L'allerta di rischio idraluico in corso per Lunigiana e bacino del Serchio è stato esteso fino alle 14 di domani, sabato. Per le zone del Bisenzio e Ombrone pistoiese la validità è dalle 18 di oggi, venerdì, fino alla mezzanotte di domani, sabato. Per il bacino dell'Arno (dal Valdarno superiore fino alla foce), dalle 9 fino alla mezzanotte di domani, sabato.

Ischia, evacuata la zona rossa a Casamicciola

Con l'allerta meteo arancione nella regione Campania è stato emanato anche un nuovo provvedimento che proroga l'obbligo di allontanamento dei cittadini dalle abitazioni che si trovano nella zona rozza di Casamicciola, interessata dalla frana dello scorso 26 novembre a Ischia.

«Si tratta di una ordinanza che conferma la precedente di allontanamento dagli edifici della zona rossa - ha spiegato Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio del comune di Casamicciola - che è tuttora in vigore non essendo intervenuta alcuna revoca. Ma nonostante ciò abbiamo ritenuto di dovere confermare il contenuto della precedente ordinanza, che contiene l'invito a residenti zona rossa di allontanarsi».

Inoltre sempre per le condizioni meteorologiche di rischio, a Napoli sarà chiuso per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, il Maschio Angioino e Castel dell'Ovo.

Allerta Meteo arancione nel Lazio

A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale del Lazio, da oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutta la Regione.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: Allerta gialla per criticita idrogeologica.

Sardegna, comuni a rischio idrogeologico

Le condizioni meteo avverse che insistono sulla Sardegna hanno portato la Protezione civile regionale ha diramare un nuovo avviso codice giallo (criticita ordinaria) per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Flumendosa e Gallura, e codice arancione sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, sino alla mezzanotte di sabato 10 dicembre 2022.

Temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo nel Reatino