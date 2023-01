Maltempo, neve a bassa quota al Centro-Sud e gelo intenso sulle Alpi. Vortice in Sardegna e il Vesuvio imbiancato

Maltempo in Italia. Quali sono le previsioni per i prossimi giorni sulla penisola italiana? Secondo 3B Meteo, da Nord al Sud passando per il Centro: allerta meteo e neve in arrivo. Piogge moderate in tutta Italia ma si incominciano ad intravedere i primi fiocchi di neve. Cresce l'attesa per gli italiani che vogliono tornare sulle piste da sci.



Un profondo vortice si colloca questa mattina sulla Sardegna e si sposterà in giornata verso il Sud peninsulare, alimentato da correnti fredde provenienti dalle latitudini polari. Intorno ad esso ruota l'ennesima perturbazione della serie che dalle prime ore della giornata sta transitando in Sardegna portando condizioni di forte maltempo con nevicate diffuse. Una vecchia perturbazione ha abbandonato l'Italia nella notte e si è portata verso i Balcani, ma con il suo ramo settentrionale impegna ancora parte del Nordest. Un residuo flusso nordoccidentale soffia sul basso Adriatico determinando ancora una certa variabilità su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, con neve a quote poco più che collinari.

🌀🥶 Vortice #freddo sull'Italia, #neve fino in collina al Centrosud e #gelo intenso sulle #Alpi; ecco la situazione #meteo e le previsioni per le prossime ore ⬇https://t.co/k1LGKcT68l — 3B Meteo (@3BMeteo) January 20, 2023



È la Sardegna la regione al momento alle prese con i fenomeni più intensi, legati alla nuova perturbazione pilotata dal profondo vortice. Piogge e rovesci anche temporaleschi stanno coinvolgendo tutta l'isola con accumuli pluviometrici che raggiungono i 40mm sull'Oristanese. Le basse temperature permettono alla neve di cadere fino a quote collinari, circa 500m, con venti sostenuti, bufere.



Campania, neve sul Vesuvio

Tra la notte e l'alba le regioni del basso Tirreno sono state coinvolte dalla vecchia perturbazione e da residui fenomeni tra Campania, Calabria e Sicilia. In Campania si registrano accumuli di neve dai 400m, ieri sera un temporale di neve ha raggiunto i Camaldoli, quartiere collinare di Napoli, il Vesuvio è imbiancato a partire dai 500m per la prima volta della stagione. A Ischia è stato imbiancato il Monte Epomeo a partire dai 500m, graupel ha coinvolto la penisola Sorrentina.



Le previsioni per il weekend



Nord - Al nord ovest: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud e Isole - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, Nuvoloso con locali aperture sulle Murge e sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano, Piogge di forte intensita' sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.