Migliaia di fulmini su Perugia, la webcam di Perugia Meteo racconta la notte da incubo

PERUGIA- L'occhio della webcam scatta alle 2.01 del mattino una foto impressionante, che racconta meglio di tante parole la notte da incubo tra fulmini, pioggia (in alcune parti anche grandine) e alberi secolari spezzati.La webcam è quella diposizionata in centro storico, che ha immortalato il passaggio della tempesta in città e in molte parti dell'Umbria dalla tarda serata di giovedì fino alle prime ore di venerdì. Un fronte partito dalla Toscana e dall'alto Lazio che ha attraversato buona parte dell'Umbria per poi arrivare fino alle Marche.Particolarmente colpite le zone del Trasimeno, Corcianese e Perugino ma, come detto, il passaggio del maltempo è stato avvertito un po' dappertutto.Tanti gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per alberi caduti e grossi rami spezzati lungo le strade o che hanno minacciato abitazioni.