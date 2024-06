Maggio del 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato al mondo (da metà Ottocento a oggi)

Il maggio del 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato al mondo da quando ci sono rilevazioni scientifiche, da metà dell'Ottocento.

Maggio caldo, la storia

A maggio di quest'anno, la temperatura media globale sulla superficie terrestre è stata di 15,91°C, 0,65°C sopra la media di maggio del trentennio di riferimento 1991 - 2020 e 0,19°C sopra il record precedente del maggio del 2020. Il maggio 2024 è stato di 1,52°C sopra la media di maggio dell'era pre-industriale (1850 - 1900). La media globale degli ultimi 12 mesi è stata di 0,75°C sopra la media del trentennio di riferimento 1991 - 2020.

La temperatura media in Europa del maggio scorso è stata di 0,88°C sopra la media di quel mese del trentennio 1991 - 2020. Il maggio appena trascorso è stato il 3/o maggio più caldo mai registrato sul continente. La temperatura della superficie marina nella fascia tra i 60° di latitudine Nord e i 60° di latitudine Sud a maggio 2024 è stata di 20,93°C, il valore più alto mai registrato in quel mese. Si tratta del 14esimo mese di fila in cui la temperatura della superficie marina è stata la più calda mai registrata in quel mese.

«Il clima contiuna ad allarmarci - ha commentato Samantha Burgess, la direttrice del servizio Cambiamento climatico di Copernicus -. Gli ultimi 12 mesi hanno battuto record come mai prima, primariamente a causa delle nostre emissioni di gas serra, e poi di una spinta aggiuntiva da El Nino nel Pacifico tropicale». «Finché non raggiungeremo le zero emissioni globali nette - ha concluso Burgess -, il clima continuerà a riscaldarsi, continuerà a battere record, e continuerà a produrre eventi atmosferici ancora più estremi. Se scegliamo di continuare ad aggiungere gas serra all'atmosfera, il 2023 - 2024 ci sembrerà presto un anno fresco, come oggi ci sembra il 2015 - 2016».