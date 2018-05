Stavano andando in auto all'ospedale per trovare la loro nipotina appena nata, ma non l'hanno mai incontrata. Sono due coniugi di Pescaglia (Lucca), Aldo Belluomini di 66 anni e Gabriella Massei di 64 anni, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Lodovica, nel tratto fra il centro di Borgo a Mozzano (Lucca) e la frazione di Pian della Rocca.



I due coniugi viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e, da quanto si apprende, stavano andando all'ospedale di Barga (Lucca) a trovare una nipotina nata ieri. Per cause in corso di accertamento, l'auto ha iniziato a sbandare colpendo prima un'altra vettura, senza causare danni agli occupanti, e finendo per schiantarsi frontalmente contro un furgone. I due coniugi sono morti sul colpo, mentre il conducente del furgone è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Lucca.

