Fase 2: Lotto, SuperEnalotto, slot e scommesse sportive ritornano dal 4 maggio

Coronavirus, Fase 2 anche per i giochi: tornano Lotto, SuperEnalotto, slot e scommesse sportive. Tutte le date. A un mese di distanza dallo stop del 23 marzo di Lotto e Superenalotto e quella successiva con la sospensione di tutti i giochi, a partire da lunedì 27 aprile arriva il primo via libera da parte dei Monopoli di Stato.

Partirà il 27 aprile la fase 2 dei giochi dopo l’emergenza coronavirus. È quanto si legge nel decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che dispone «un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica».

A partire dal 27 aprile, «presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura» (le tabaccherie, ndr), come riporta Agipronews, riprenderà la raccolta di “10 & Lotto”, “Millionday” “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”, le cui estrazioni «avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori».

Per il ritorno di Lotto e SuperEnalotto l’appuntamento è il 4 maggio, insieme al "SuperStar", “SiVinceTutto SuperEnalotto” ed “Eurojackpot” e delle scommesse «che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia». in questo caso le estrazioni «verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria».

Il lockdown di Lotto e Superenalotto, secondo una stima di Agipronews su dati dell’industria, è costata al fisco quasi 200 milioni milioni di euro, uno stop di 44 giorni, mai registrato in precedenza.

Ultima tappa l’11 maggio, quando riprenderà la raccolta di slot machine e scommesse, anche quelle virtuali, «mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori».

Ultimo aggiornamento: 27 Aprile, 16:30

