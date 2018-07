Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi martedì 3 luglio 2018: ecco i numeri vincenti

Leggo.it le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 3 luglio 2018. Ecco tutti i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 28 33 38 41 66 72. Numero Jolly 31, Superstar 3. Nessun 6 né 5+, ll jackpot sale a 10 milioni e 100 mila euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 78 84 85 57 44

CAGLIARI 13 84 30 14 52

FIRENZE 87 85 90 45 44

GENOVA 59 54 13 31 50

MILANO 60 63 79 88 20

NAPOLI 66 54 29 8 44

PALERMO 55 78 21 3 86

ROMA 5 66 25 53 15

TORINO 72 58 68 62 59

VENEZIA 26 15 51 19 62

NAZIONALE 15 77 78 32 4

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

28 33 38 41 66 72

Numero Jolly 31

Superstar 3

10E LOTTO, I NUMERI ESTRATTI

5 13 15 26 29 30 54 55 58 59

60 63 66 72 78 79 84 85 87 90

Numero Oro 78

Doppio Oro 78 84



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 18 totalizzano Euro: 8.836,95

Punti 4: 501 totalizzano Euro: 332,73

Punti 3: 16.858 totalizzano Euro: 29,20

Punti 2: 251.933 totalizzano Euro: 6,01



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 33.273,00

Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 2.920,00

Punti 2SS: 1.337 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.510 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.140 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 11.688 totalizzano Euro: 292.200,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 10.100.000,00

