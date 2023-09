Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 21 settembre 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 21 settembre 2023: in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo di sabato 10 giugno scorso, assegna oggi un ricco montepremi da 57,7 milioni di euro. Nessun 6 né 5+ per il concorso di oggi del Superenalotto e jackpot che sale ancora a 58,3 milioni di euro.

TO, ESTRAZIONE DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 21 settembre 2023.

Estrazioni Lotto di giovedì 21 settembre 2023

Estrazioni Superenalotto di giovedì 21 settembre 2023

Quote Superenalotto di giovedì 21 settembre 2023

LOTTO, LE RUOTE

BARI 79 6 21 38 81

CAGLIARI 79 11 52 43 81

FIRENZE 49 61 56 55 80

GENOVA 22 30 51 14 24

MILANO 31 21 29 82 34

NAPOLI 70 4 7 48 17

PALERMO 80 72 76 52 29

ROMA 6 46 16 77 40

TORINO 7 82 12 49 32

VENEZIA 77 75 56 20 33

NAZIONALE 59 75 1 7 34

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi giovedì 21 settembre 2023 ci sono in palio con il jackpot 57,7 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

4 21 29 31 45 59

Numero Jolly 42, Numero Superstar 2

10ELOTTO, I NUMERI ESTRATTI

4 6 7 11 21 22 30 31 46 49 52 56 61 70 72 75 77 79 80 82

Numero Oro: 79

Doppio Oro: 79 6

Extra: 12 14 16 17 20 24 29 34 38 43 48 51 55 76 81

Gong: 59

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.124 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.859,28

Punti 4: 543 totalizzano Euro: 358,37

Punti 3: 23.089 totalizzano Euro: 25,40

Punti 2: 363.779 totalizzano Euro: 5,01



SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 35.837,00

Punti 3SS: 110 totalizzano Euro: 2.540,00

Punti 2SS: 2.035 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.982 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 25.515 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 110 totalizzano Euro: 5.500,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.617 totalizzano Euro: 49.851,00



Vincite WinBox 1: 2.302 totalizzano Euro: 57.550,00

Vincite WinBox 2: 228.157 totalizzano Euro: 464.068,00



Totale vincite Seconda Chance: 16.727

Totale vincite WinBox: 230.459



Disponibile per il prossimo 6 Euro: 58.300.000,00