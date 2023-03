Lotto, a Napoli boom di giocate sui numeri di maglia di Osimhen (9) e Kvaratskhelia (77)

Lotto, è già febbre tricolore. Il Napoli è sempre più vicino al terzo scudetto della sua storia e l’entusiasmo dei tifosi batte persino la tradizionale scaramanzia partenopea: a poche giornate dalla potenziale vittoria degli azzurri, nelle ricevitorie è boom di giocate sui protagonisti della stagione, ovviamente sulla ruota di Napoli.

“Negli ultimi mesi – racconta ad Agipronews il titolare di una ricevitoria della zona nord del capoluogo – in tanti hanno deciso di puntare sui numeri di maglia: i preferiti sono Osimhen e Kvaratskhelia (il 9 e il 77, ndr), ma sono frequenti anche il 22 di Di Lorenzo e il 6 di Mario Rui". Tra i massimi ’ritardatari’ sulla ruota partenopea, però, ci sono il 5 di Juan Jesus (che manca da 38 estrazioni) e il 17 di Olivera (assente da 34 turni). Anche tra i ricevitori, poi, c’è chi ’tocca ferro’: "Lo scudetto non è ancora vinto, preferiamo non dire niente", chiosano.