Lotto, fase 2 giochi: da oggi si torna a giocare . Domani la prima estrazione, è caccia al 22 su Palermo

Fase 2 giochi: da oggi si torna a giocare al Lotto. Domani la prima estrazione Dopo un riposo forzato a causa del lockdown, ritornano le estrazioni del Gioco del Lotto. Lo scorso 21 marzo, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sospensione di Lotto e Superenalotto e di tutte le altre estrazioni su ogni canale, compresa la raccolta online. Da oggi dunque si può tornare a giocare in vista del concorso di domani, 5 maggio 2020.

Con il ritorno del Lotto, nella sua classica estrazione scandita tre volte alla settimana, torna anche la rincorsa dei giocatori ai ritardatari. A guidare la speciale classifica, spiega Agipronews, dei numeri più attesi, c’è il 22 sulla ruota di Palermo. Il centenario in questione manca da 184 estrazioni, considerando come ultima quella del 21 marzo 2020. Un’assenza entrata nella storia del Lotto. Il numero infatti ha superato il 53 sulla ruota di Venezia nella speciale classifica dei numeri più ritardatari di sempre del gioco, estratto nel febbraio 2005 dopo 182 turni. Ma qual è il massimo ritardatario nella storia del Lotto? In prima posizione troviamo il 53 sulla ruota Nazionale con ben 257 estrazioni di assenza (uscito il 24 gennaio 2017).



Ultimo aggiornamento: 21:21

