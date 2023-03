Lotteria degli scontrini, pensionato vince 100mila euro e collassa. «Mi hanno dato l'acqua per riprendermi»

Scontrino in mano, è praticamente svenuto: la Lotteria degli scontrini infatti premia Roma e il vincitore collassa dall'emozione. Nella Capitale è stato un pensionato a portare a casa il premio mensile da 100mila euro. Il fortunato vincitore ha raccontato ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio di essersi dovuto sedere per qualche minuto quando ha realizzato di aver vinto il premio, e di aver avuto bisogno di «un bicchier d’acqua» alla notizia della somma vinta.

Superenalotto, a Palestrina vincita record: caccia ai nuovi Paperoni. Uno dei fortunati «è un vigilante»

Gratta e vinci, con un biglietto da 10 euro e porta a casa 2 milioni, il tabaccaio lo scopre controllando le statistiche a fine mese

Un destino - riporta Agipronews - che lo ha unito alla moglie, rientrata dalla spesa fatta al medesimo supermercato dello scontrino abbinato al biglietto virtuale vincente. La coppia coronerà ora il sogno di acquistare un appartamento di proprietà. La vincita sarà riversata, una volta perfezionata la procedura, su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia.