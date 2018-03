Due caccia partiti da Istrana provocano il panico in mezza Italia

TREVISO - Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il rumore, stando ad alcune testimonianze, ha fatto tremare i vetri delle abitazioni. Numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada. A Bergamo è in corso l'evacuazione, in via precauzionale, del tribunale. Evacuate anche alcune scuole.



Il 'bang' udito in Lombardia e Valle d'Aosta è stato provocato dal volo supersonico di una coppia di caccia dell'Aeronautica militare che sono decollati dalla base di Istrana (Treviso) per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base. Lo hanno detto all'Ansa fonti dell'Aeronautica militare.



Per la Procura di Bergamo, competente a indagare sulla vicenda, non si ravvisano reati a carico dei due piloti. Secondo le prime informazioni raccolte dai pm diretti dal procuratore Walter Mapelli, avrebbero infatti agito in condizioni di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA