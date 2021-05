Insulti, calci e sputi in aereo: passeggera litiga con tutti sul volo da Ibiza (e il video diventa virale)

Momenti di tensione ieri sul volo Ryanair da Ibiza a Orio al Serio (Bergamo), a causa della violenta lite di una donna con gli altri passeggeri a bordo. La notizia arriva dai social, dove il video ha cominciato a circolare con insistenza fino a diventare virale. Le tensioni sarebbero cominciate già all'imbarco, a causa del mancato rispetto del distanziamento da parte della protagonista di questa vicenda. Una volta decollato l'aereo, la donna ha cominciato ad andare in escandescenze, prendendosela prima con una passeggera - colei che l'avebbe accusata di non aver tenuto la distanza di sicurezza - poi con gli steward, fino a ingaggiare un duello fisico e verbale con tutte le persone che provavano a calmarla. Il tutto tenendo la mascherina abbassata.

APPROFONDIMENTI BOLOGNA Bologna, punta la pistola contro un passante per fargli indossare la... UMBRIA Covid Foligno, sul treno si rifiuta di mettere la mascherina:... ROMA Fiumicino aeroporto, vaccini no stop fino a mezzanotte, ecco la... TERNI A 82 anni fermato mentre litiga con prostituta che non vuole pagare,... IL CASO Roma, rimprovera una coppia perché senza mascherina:...

Covid Foligno, sul treno si rifiuta di mettere la mascherina: «Devo bere». Poi minaccia il capotreno, 30enne italiana multata

IL VIDEO - Nel video la ragazza insulta una passeggera, le tira i capelli, si dimena e addirittura sputa. «Non sai chi sono io», dice furibonda, mentre invano intervengono gli steward. In un altro filmato si vede la donna circondata da passeggeri e steward che cercano di calmarla, ma lei oppone resistenza con calci e spintoni. Urla e tensione a bordo, un volo che i passeggeri che da Ibiza tornavano in Italia certamente non dimenticheranno mai.