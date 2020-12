Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano

"Basta, me ne vado". Sarà andato come al solito al bar? No, stavolta il 48enne di Como, dopo l'ennesimo litigio con la moglie, ha sbattuto la porta e dalla sua casa in Lombarda si è incamminato fino a... Fano. Proprio nella cittadina marchigiana, dopo 450 km a piedi, l'uomo è stato trovato dai poliziotti intorno alle 2 di notte durante i controlli legati al coprifuoco. Gli agenti - racconta il Resto del Carlino - si sono accorti di una persona che, claudicante, camminava nel buio. Ai poliziotti l'uomo ha raccontato, lucidamente nonostante la lunga camminata, di aver lasciato casa dopo una lite con la moglie e di aver imboccato la strada verso le Marche.

Nel commissariato di Fano gli agenti sono rimasti sorpresi nel sentire la storia e, dopo una verifica al database, lo sono rimasti ancora di più scoprendo che effettivamente la famiglia aveva segnalato la scomparsa dell'uomo da una settimana. Il tempo di una sgranchita di appena... 450 chilomentri.

Ultimo aggiornamento: 15:08

