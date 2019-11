Lilli Gruber e Giorgia Meloni, scontro in tv: «Non facciamo il solito siparietto, le faccio togliere l'audio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duro scontro tra Lilli Gruber Giorgia Meloni ospite asu La7. Gli animi si scaldano subito sul tema del razzismo, dell'antisemitismo e del caso Liliana Segre. La Gruber chiede se pensa che nella destra ci sia qualche ambiguità sul tema, ma la Meloni non ci sta, nega che ci siano ambiguità e incalza facendo l'esempio di Chef Rubio che «scrive "sionisti cancro del mondo" e al quale il Pd vuole dare un programma in Rai e voi chiedete a me sull'antisemitismo? Chiedete al PD!». La Gruber ribatte: «Non facciamo il solito siparietto, le faccio togliere l'audio perché "già facciamo tardissimo" e altrimenti "mi licenziano».Le due hanno continuato a parlarsi addosso per qualche altro secondo. Poi Lilli Gruber ha chiuso la discussione lanciando la pubblicità. “Anche stasera volevano togliermi l’audio ma penso di essermela cavata comunque”, ha commentato a caldo sui social la Meloni.