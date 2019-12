Legato e imbavagliato dentro al furgone, l'addio al celibato finisce al posto di blocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo legato in un, seduto su un secchio e bendato , con tanto di faro puntato addosso eper immortalarne le reazioni. Non la scena di un film, ma una trovata goliardica, vera quanto bizzarra, per festeggiare l'del malcapitato. Uno scherzo da caserma, si direbbe, se non fosse che in caserma l'allegra comitiva di buontemponi ha rischiato di finirci davvero quando la corsa del furgoncino pre-nuziale è stata intercettata e fermata a un posto di blocco dei, in pieno centro a, provincia diI militari hanno intimato l'alt al veicolo, e dopo i controlli di routine, hanno chiesto di aprire il vano posteriore per ulteriori accertamenti. A quel punto, all'apertura del portellone, i carabinieri si sono trovati a una scena inusuale: un uomo legato, imbavagliato, con gli occhi coperti, ignaro di ciò che stava accadendo fuori. «Sequestro di persona?» avranno certamente pensato i militari dell'Arma, un secondo prima di intercettare gli sguardi divertiti e imploranti degli amici, che hanno spiegato quale fosse lo scopo di quel “rapimento” alla The Jackal. Il furgone ha così potuto proseguire la sua corsa, con il suo “contenuto” speciale, fino all'altare. Auguri!