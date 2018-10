Paura vicino Lecce, la croce della chiesa prende fuoco improvvisamente

di Valentina Perrone

Paura nella tarda serata di ieri a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. Improvvisamente la croce illuminata, collocata in cima alla chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo, ha preso fuoco. Ad accorgersi delle fiamme alcune persone che si trovavano al bar situato di fronte, da cui è partita l’immediata segnalazione ai vigili del fuoco che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell’accaduto e spento le fiamme. All’origine del rogo un cortocircuito, fortunatamente non vi sono stati danni a persone o cose. Sul posto anche i carabinieri.