Ricoverato e operato il padre dell'ambasciatrice del Nicaragua. I ringraziamenti della diplomatica

È arrivato al Pronto soccorso di Sora con problemi urologici e, a seguito di una visita specialistica, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia e sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. È stato lo stesso paziente, padre dell’ambasciatrice del Nicaragua in Italia, a scegliere di andare all’ospedale della città fluviale.

Ora la figlia, la diplomatica Monica Robelo, ha scritto una lettera di ringraziamenti indirizzata alla direzione strategica dell’Asl di Frosinone e al direttore sanitario del “Santissima Trinità” per esprimere riconoscenza per l’assistenza ricevuta dal padre sin dal suo arrivo al Pronto soccorso. Una missiva per rivolgere la propria gratitudine per il lavoro svolto dal personale medico e infermieristico del reparto di chirurgia. A dare notizia del decorso dell’uomo e della lettera dell’ambasciatrice è stata l’azienda sanitaria del capoluogo tramite una nota.



In un passaggio, Monica Robelo scrive: «Desidero finalmente rendere merito al lavoro quotidiano dei vostri professionisti, evidenziare l’eccellenza del reparto di urologia, reiterando i miei più sentiti ringraziamenti».