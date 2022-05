E' corsa al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Che sia full time o part-time poco importa, basta che sia “per sempre”, o quanto meno che ci provi ad esserlo. E' una fotografia in chiaro scuro quella che emerge dalle ricerche di lavoro a Terni. Da un lato ci sono alcuni esercenti che fanno difficoltà a trovare i lavoratori stagionali, dall'altro un annuncio per un contratto a tempo indeterminato raccoglie in breve tempo centinaia di curriculum, nonostante richieda una certa flessibilità con gli orari. Basta farsi un giro per la città e non è raro trovare i cartelli di esercizi pubblici che cercano dipendenti per l'estate che restano affissi per settimane. Nello stesso tempo fa impressione il numero di candidature per un posto da Mc Donald's. Questa mattina a piazza Tacito, all’interno del McDonald’s Job Tour, saranno 150 i candidati tra cui verranno selezionati i 45 da inserire nel nuovo locale che aprirà al PalaTerni. Il parterre degli aspiranti al posto di lavoro però era ben più ampio. Si parla di un migliaio di persone che hanno risposto alla selezione avviata a metà aprile. Il primo step è avvenuto on line: bastava collegarsi al sito, inserire il curriculum e rispondere a un questionario a risposta chiusa. La selezione di questa mattina, invece, consisterà in alcuni colloqui attraverso i quali verranno sondate le capacità dei candidati a intrattenere relazioni con il pubblico e a svolgere lavoro di gruppo. Le figure professionali saranno infatti inserite principalmente nell'attività al banco. Ai candidati si chiede la disponibilità alla flessibilità, pertanto avranno una corsia “preferenziale” certi tipi di profili: persone che per età o per condizioni personali sono più propense a modulare i turni.

«Quando si parla di nuovi posti di lavoro, è sempre una buona notizia» commenta Massimiliano Ferrante, segretario provinciale Uiltucs che, sollecitato sulla questione dell’uso del part-time, rileva come, nel settore della ristorazione in generale, sempre più aziende, specie in questo momento, ne fanno un largo uso.

C’è poi un altro aspetto che sta emergendo. «Seguendo le vicende di Mc Donald's da tanti anni – spiega ancora il segretario provinciale Uiltucs – ho notato una importante inversione di tendenza: una volta il lavoro da Mc Donald's era visto come un'occupazione transitoria, di passaggio. Spesso era un lavoro per studenti. Oggi, in uno scenario economico complicato, è diventato un'occupazione stabile».

Per Sergio Sabatini della Fisascat – Cisl Umbria: «questa selezione rappresenta un’opportunità in un momento così difficile, dove la chiusura di alcune aziende ha indebolito il tessuto sociale ternano». Sabatini osserva anche che: «la fascia della popolazione che coglie con maggior propensione questa opportunità è essenzialmente femminile perché così riesce a contribuire al bilancio familiare». Sulle modalità della selezione, che rappresentano un po’ una novità per il Ternano, Sabatini osserva che «la scelta di un luogo simbolico come piazza Tacito, dimostra l’attenzione di questo gruppo al territorio».