Ivana Spagna lotta con il fango nella sua villa a Como: «Mai vista una cosa del genere»

Tra le macerie di Como sono i molti i vip che si sono trovati a lottare con il fango. Dopo George Clooney anche Ivana Spagna si mostra sui social intenta a rimediare ai danni dell'alluvione. Impermeabile rosso e attrezzi in mano, la cantante riprende i danni lasciati dal maltempo nella sua villa.

Ivana Spagna, allagata la sua villa

George Clooney, assiduo frequentatore del lago, da quando ha acquistato la bellissima Villa Oleandra a Laglio, non è l'unico vip ad essersi rimboccato le maniche, dopo che le piogge torrenziali dei giorni scorsi ha provocato frane, allagamenti e sommerso di macerie diverse strade dei comunica che affacciano sul lago. Anche la cantante Ivana Spagna, che da anni vive sul Lago di Como, si sta prodigando per aiutare un difficile ritorno alla normalità. Stivali di gomma, mantella antipioggia rossa e scopa in mano ma con l'inconfondibile chioma biondo platino, Spagna ha postato sui social diversi video che la ritraggono mentre cerca di aiutare il deflusso dell'acqua dal portico davanti casa.

«Guarda che roba - dice mentre con la scopa cerca di spingere verso i tombini l'acqua ancora alta - guarda che distruzione. Ovunque fango e distruzione. È pazzesco». In un altro video, Spagna ha riprenso quelli che ha ribattezzato i suoi «angeli», ovvero le persone che sono accorse dal ristorante vicino casa e l'hanno aiutata a liberare le vie di fuga dell'acqua mentre un fiume di fango si riversava nel suo giardino. «Mai vista una cosa del genere, è la cronaca di un disastro», ha detto l'artista.