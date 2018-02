di Ida Di Grazia

Dopo tanta attesafa il suo ingresso in studio pronta a chiarire le sue posizioni in merito al "Canna - gate" che ha visto l'uscita in diretta di Francesco Monte."Eva - spiega la Marcuzzi - ti dico subito che Monte è tornato in Italia per difendersi dalle tue cose. Che ne pensi?" "Io ho rischiato 12 anni in Honduras per colpa di una bravata di Francesco - risponde senza esittazione la Henger - Io ho una bambina di 8 anni e rischiavo di vederla a 20 anni. Francesco davanti a tutti noi ha preso da una persona della marjiuana. In Honduras c'è stata una rivolta e ogni 200 metri c'erano dei controlli, Se ci perquisivano finivamo nei guai"."Ma allora perchè hai aspettato tanto a dire la verità?", incalza la Marcuzzi "La verità non va in prescrizione", risponde Eva.Alessia incassa il colpo e ribatte: "Stai dicendo delle cose gravissime, a noi non hai detto niente e questa è la tua parola e ti assumi le tue responsabilità. Se fosse successo davvero così perchè non dirlo subito"."Perchè quella sera - racconta Eva - quando io ho visto Francesco prendere quella roba non ero sicura se ce l'avesse ancora , quando a casa ha iniziato a usarla ho capito che l'aveva portata con sè. Io l'ho detto e non sono stata la sola".La Marcuzzi continua a sottolineare che le accuse della Henger sono prive di fondamento e che la redazione non era a conoscenza di tutto questo"Lo rifaresti?" le chiede la Venier. "Non lo so - risponde la Henger - io sono molto attaccata alla realtà. Forse non lo rifarei per tutelare la mia famiglia. Sicuramente non è stata la sede migliore per dirlo. Sono cose gravi, ma lo abbiamo detto subito in confessionale, durante la prima puntata non c'è stato tempo. Non è giusto che si faccia un processo a me""Come vedi ti abbiamo lasciato parlare - risponde Alessia - ma questa situazione dovrete vedervela in un altro contesto tu e Francesco".