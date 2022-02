L’Inps perde tempo a richiederle i soldi e la Corte dei Conti le salva la pensione

PERUGIA Perdere tempo fa male. E fa perdere soldi. Anche all’Inps. Che ha richiesto indietro i soldi versati in più per una pensione di reversibilità e la Corte dei Conti ha dato ragione a chi ha resistito alle richieste dell’istituto di previdenza: niente ripetizione dell’indebito e reversibilità della mamma morta nove anni fa, salva.

In sostanza, la Corte dei Conti ha accolto il ricorso di chi difendeva meno di duemila euro applicando il principio di legittimo affidamento e ha cancellato la richiesta dell’indebito fatta con due provvedimenti.

Il tempo ha un peso nella vicenda e quindi, le date sono importanti. La doppia richiesta dell’indebito è stata notificata dall’Inps all’erede della pensionata morta nel 2013 l’11 gennaio del 2021, richiesta che si riferiva allo stesso periodo di tempo ma per due distinte cifre. La prima, 820,31 euro per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 4 ottobre 2011 e la secondo, per un importo di 1.310,02 euro. Per un totale di 2.130,33 euro.

La richiesta della restituzione dei soldi pagati in più è stata fatta alla figlia della titolare della pensione in qualità di erede di titolare del reversibilità della mamma. Una richiesta che è arrivata quasi otto anni dopo la morte della signora (avvenuta nel novembre del 2013) e praticamente allo scadere dei dieci anni, termini in cui si prescrive il diritto della restituzione delle somme. Ma proprio il fatto che la richiesta dell’Inps è arrivata al limite della prescrizione è stata decisiva per far pendere la bilancia della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, che ha respinto la richiesta dell’Istituto di previdenza.

Il giudice unico, Rosalba di Giulio ha accolto il ricorso degli avvocati Massimiliano Manna e Franca Fiorelli e, nella camera di consiglio del 18 gennaio scorso, ha deciso in favore della ricorrente dichiarando «irripetibili gli indebiti oggetto dei due provvedimenti di recupero gravati».

Da una parte chi ha fatto ricorso ha, tra l’altro, puntato sul calendario sottolineando come la prescrizione decennale fosse palese perché le comunicazioni di accertamento di indebito pensionistico sono state notificate soltanto in data 11.01.2021, per il periodo previdenziale decorrente, invece, dal 01.01.2011. Dall’altra l’Inps, rileggendo proprio il calendario delle richieste, ha fatto leva sull’assunto che «la pensionata non ha mai ottemperato, nonostante sia stata in tal senso sollecitata sin dal 2012, all’obbligo di comunicare annualmente all’Inps i suoi dati reddituali complessivi, al fine di consentire l’applicazione dei criteri legali di computo previsti per determinare e liquidare la pensione di reversibilità con le percentuali di decurtazione...». L’Inps ha spiegato come la mamma della ricorrente non aveva segnalato di aver percepito «a titolo di trattamento pensionistico pubblico, 25.639 euro».

Il giudice unico Di Giulio ha sottolineato come «l’affidamento in buona fede riposto dall’erede sulla legittima erogazione di entrambi i trattamenti di quiescenza effettuati dallo stesso Inps alla pensionata deceduta, unitamente al rilevante lasso di tempo trascorso dalla liquidazione al recupero, rendono, per quanto esplicato e, in carenza di prova del dolo dell’accipiens, fondato il ricorso...». Quindi i 2mila euro e spiccioli non vanno restituiti.

APPROFONDIMENTI LA PREVIDENZA Pensioni a 64 anni con mini taglio del 3%, ecco l'ipotesi di... IL CASO Pensioni, «con morti Covid per l'Inps risparmio di 1,11... I CONSIGLI Bollette, come ridurre i consumi in poche mosse (cambiare fornitore...