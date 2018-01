© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale domenica sera intorno alle 21.30 a Le Castella, a Cisterna di Latina al confine con Velletri. Un'auto con a bordo padre, madre e due figlie è finita fuori strada dopo aver sbattuto contro un palo della luce, si è cappottata e ha preso fuoco.Un carabiniere libero dal servizio della stazione di Ariccia ha visto tutto mentre passava con la sua auto e si è fermato per spengere il fuoco e mettere in salvo, insieme ad altri passanti, i genitori e le ragazze che erano sull'auto. La donna, che è anche incinta, è ricoverata all'ospedale di Latina, il marito e le due ragazzine a Velletri. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri di Cisterna e i vigili del fuoco del Comando di Latina e Velletri.Le due bambine, di 3 e 5 anni, sono state trasferite all'ospedale Bambino Gesù, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.