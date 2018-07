Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in un incidente tra due auto avvenuto alle ore 13.30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli al km 654,900: è stato chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo (Frosinone), in direzione di Napoli. Sul posto oltre al personale della Direzione VI Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento Autostrade per l'Italia registra tre chilometri di coda. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli, consiglia di uscire a Ceprano e tramite la Ss6 Casilina rientrare in autostrada a Pontecorvo.

Secondo le prime informazioni raccolte sarebbero due i mezzi convolti e tre le persone che hanno perso la vita: marito, moglie e la loro bambina di appena sei mesi. La famiglia viaggiava a bordo una Fiat Punto di colore azzurro in direzione Calabria per le ferie. Il traffico risulta bloccato e si registrano diversi chilometri di coda in entrame le direzioni, sarebbero circa 5 km in direzione sud e 3 in direzione nord.

Sul posto si sono portati diversi mezzi dell'Ares 118, fra cui anche un'eliambulanza, per soccorrere anche gli altri feriti causati dall'incidente, alcuni sembra in condizioni molto serie, che sono stati smistati negli ospedali più vicini. Intervenuti anche i vigli del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Al lavoro anche il vice questore Stefano Macarra, comandante della Polizia Stradale di Frosinone e il sostituto procuratore Emanuele De Franco, magistrato di turno presso la procura di Cassino.

