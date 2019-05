Riccardo salva due anziani dalle fiamme: «Non chiamatemi eroe è stato solo buonsenso»

di Camilla Mozzetti

Parla di «buonsenso» più che di gesto eroico perché, dice, «gli eroi veri sono altri». Cerca di minimizzare ma non per ricevere in cambio un elogio maggiore. C’è chi l’ha già soprannominato il “piccolo angelo della Balduina” e lui, Riccardo Zaccaro, 21 anni, sorride provando a stemperare l’emozione. «È stato difficile in quegli attimi mantenere la calma ma è stato questo che mi ha permesso di sconfiggere anche quel po’ di paura che provavo». Volto pulito e sguardo sincero, Riccardo – dopo aver salvato la vita a un anziano, Luciano E., dall’incendio divampato nel suo appartamento in via Alfredo Fusco domenica mattina –, prova a tornare alla normalità di tutti i giorni. Fatta di studio, «sto preparando la tesi di Laurea in Disegno industriale», (è iscritto alla facoltà di Architettura alla Sapienza) e di lavoro: per non gravare troppo sui genitori al mattino fa il grafico.«(Sorride) Non mi aspettavo tutto questo clamore, domenica ho visto solo che c’erano delle persone in difficoltà e le ho aiutate. Qualsiasi riconoscimento non sarebbe soltanto mio ma di tutte le persone che domenica hanno composto un puzzle molto difficile, delicato, evitando il peggio».«Era mattino, stavo ancora dormendo quando sono stato svegliato da una puzza molto forte di fumo. Ho pensato che qualcosa fosse andato a fuoco dentro casa, mi sono alzato e ho fatto tutto il giro nelle stanze ma era tutto a posto. Poi ho aperto la porta dell’ingresso e li mi sono spaventato, la situazione era brutta, perché non vedevo neanche i gradini che erano sotto. Il calore dell’incendio aveva fatto salire il fumo».«La paura c’era ma sono riuscito a tenerle testa. In quei momenti ho pensato solo “ok” o mi sbrigo o qui esplode tutto, c’era il sibilo delle bombole d’ossigeno, ho preso l’uomo e sono fuggito».«No devo dire di no, anche qualche anno fa mi sono trovato in una situazione simile: ho salvato un uomo che si stava gettando da un cavalcavia sull’autostrada. Lo presi per un braccio pensando solo a questo: a metterlo in salvo».«Ma no, non dica così, non mi chiami eroe. Gli eroi veri sono altri. Non so perché succedono a me queste cose».«È proprio vero, la mente in quegli istanti si era liberata da tutto. Sentivo il sibilo delle bombole, vedevo le fiamme e tossivo, ho pensato solo alla velocità e a portar via quell’uomo per metterlo in salvo».«È stato naturale non nel senso di scontato, ma ovvio per me: c’era una persona intrappolata che non poteva uscire da sola con delle bombole pronte a esplodere non avrei potuto fare altro se non entrare e portarla fuori. Salvare lui e il signore che aveva tentato di suicidarsi è stato molto bello».«Studio, leggo, esco con gli amici, vado ai concerti».«Per la facoltà che seguo, ci sono moltissimi manuali di informatica. Poi se devo essere sincero ho anche una grande passione per i gialli e per i thriller. Leggo Camilleri, Agatha Christie, Donato Carrisi».«No, assolutamente. L’ultimo che ho visto è stato quello dei Maneskin».«Che dobbiamo ricordarci di essere uomini e di non fuggire le richieste di aiuto perché potremmo essere noi stessi un giorno ad averne bisogno. Purtroppo nella mia generazione, e i fatti che accadono lo dimostrano, c’è molta cattiveria. Bisogna essere più solidali, perché aiutare una persona è molto più gratificante rispetto a farle del male o a ignorarla. Solo così ci potrà essere un mondo migliore. Ma siamo noi, i ragazzi, a doverlo costruire».